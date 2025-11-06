Расход конем

Министерство финансов Нижегородской области сверстало областной бюджет на 2026 год с жесткой экономией расходов. Доходы казны увеличатся на 2,3%, однако поступление налога на прибыль организаций сократится на 10%, прогнозируют в министерстве. Дефицит бюджета к 2028 году планируется сократить вдвое — до 10,5 млрд руб. Доходную часть бюджета должен поддержать рост НДФЛ, выплат по УСН, налогу на имущество и акцизам. В заксобрании предложили искать резервы от грядущего перехода с патентной системы налогообложения на упрощенную и увеличить компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников. Экономию в правительстве Нижегородской области решили начать с себя, приостановив индексацию зарплат и премий госслужащим. Также в правительстве обещают «обелить» рынок труда в регионе, выводя из тени работодателей и работников, уклоняющихся от уплаты налогов либо минимизирующих налоговое бремя через самозанятых.

Бюджет 2026 года будет непростым, но социально ориентированным

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области на совместном заседании комитетов одобрили в первом чтении проект областного бюджета на 2026–2028 годы, сверстанный с учетом жесткой экономии расходов. На следующий год расходы спрогнозированы в 354,5 млрд руб.,

Доходы областного бюджета 2026 года спланированы в объеме 332,2 млрд руб. (из них 296,2 млрд руб. составят налоговые и неналоговые поступления с ростом на 2,3% к уровню 2025 года).

Таким образом, по словам министра финансов Ольги Сулимы, дефицит бюджета составит 22,3 млрд руб. К 2028 году его планируется сократить вдвое, до 10,5 млрд.

Из доходных источников предполагается рост сборов в Дорожный фонд на 10,7% — до 26,6 млрд руб. Еще на 19,8%, до 18,6 млрд, увеличатся поступления от повышения акцизов на алкоголь. На 13% увеличатся акцизы на нефтепродукты: из запланированных 19,2 млрд руб. Также в минфине заложили в проект бюджета рост фонда оплаты труда на 8%, за счет этого в регионе увеличатся сборы НДФЛ на 7,7% — до 124,9 млрд руб. Рост отчислений по упрощенной системе налогообложения (УСН) составит 2,9% (19,9 млрд руб. доходов бюджета), по налогу на имущество — 3,2% (16,2 млрд руб.).

В условиях околонулевого роста экономики Нижегородской области (по утвержденному прогнозу на ближайшую трехлетку ВРП составит от 99% до 102,5%) налог на прибыль организаций в 2026 году сократится на 10% — до 78,9 млн руб. При этом прибыль самих предприятий может снизиться сразу на четверть, составив в следующем году 559,6 млрд руб., отмечают в правительстве. Выпадающие доходы областного бюджета от предоставления инвесторам налоговых льгот в 2026 году оцениваются в 8,2 млрд руб.

Неналоговые доходы, по прогнозам минфина, сократятся на 2,9%, составив 10,2 млрд руб. На 16,6% — до 36 млрд руб. — в 2026 году снизится объем целевой помощи из федерального бюджета, однако к 2028 году финансирование восстановится до 41,2 млрд руб.

Госдолг Нижегородской области в 2026 году запланирован на уровне 220 млрд руб. (74,4% от собственных налоговых и неналоговых доходов. В 2027–2028 годах в облправительстве планируют постепенно сокращать госдолг до 72,6% и 70,5%. Предполагается, что из объема долговых обязательств порядка 43 млрд руб. по бюджетным кредитам Нижегородской области спишут федеральные власти. Для финансирования дефицита бюджета регион планирует занять в коммерческих банках 21,5 млрд руб. кредитов, а также взыскать с муниципалитетов порядка 1 млрд руб. задолженности в бюджет. Минфин гарантировал, что бюджет Нижегородской области сохранит свою социальную направленность, в том числе и меры господдержки рождаемости с выплатами за рождение первенцев и последующих детей.

Депутаты не стали подробно обсуждать проект бюджета, однако попросили учесть возможные дополнительные источники доходов и расходные статьи. Депутат Евгений Бабаев предложил учесть резерв от грядущего перехода предпринимателей с патентной системы налогообложения на УСН в 2026 году.

«Например, по патентной системе в сфере грузоперевозок в Нижегородской области предприниматели получили порядка 3 млрд руб. Если оценить всю розничную торговлю и сферу услуг, будет сопоставимая цифра. Минэкономики и минфину нужно проработать с ФНС вопрос, какой дополнительный доход мы сможем получить за счет возросшей налоговой нагрузки», — посоветовал господин Бабаев.

Ольга Сулима ответила, что минфин уже спрогнозировал 1 млрд руб. дополнительных поступлений от перехода на УСН, однако при реальном исполнении эти доходы могут оказаться больше и станут дополнительным резервом.

Председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков попросил учесть расходы на компенсацию транспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан, которые, в отличие от стоимости проезда, в 2025 году не увеличили. Депутат подсчитал, что в Нижнем Новгороде льготами пользуются 34% пассажиров и 47% — в муниципалитетах, а перевозчики по утвержденным тарифам работают в убыток. С переходом на брутто-контракты их выручка стала поступать в областной бюджет, однако стоимость проезда не поспевает за инфляцией, и тарифы необходимо пересматривать раз в полгода, предложил депутат.

Экономию средств областного бюджета минфин решил начать с госслужащих, предложив на 2026 год приостановить им индексацию денежных вознаграждений, содержания и окладов, а также компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение и предоставление единовременной субсидии на приобретение жилья.

Параллельно власти взялись за неработающих граждан и предпринимателей, экономящих на налоговых выплатах с помощью перевода сотрудников в реестр самозанятых. Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области насчитали более 400 тыс. таких граждан, которых правительство планирует вывести из тени.

Владимир Зубарев