«Она демонстрирует отставание от социально-экономических изменений в регионе»

Государственная Дума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации. В соответствии с ними, с 2026 года субъекты РФ утратят часть полномочий по самостоятельному регулированию упрощенной и патентной систем налогообложения. Свое мнение об этом высказала доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и инновациям, заведующая кафедрой «Финансы» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Наталья Вовченко:



«Современная налоговая система Ростовской области демонстрирует явное отставание от социально-экономических изменений, которые произошли в регионе за последние 10-15 лет. Это свидетельствует о необходимости корректировки системы и адаптации к новым фискальным и структурным реалиям.

Во-первых, по ряду местных налогов ставки не пересматривались с 2008 года, тогда как экономика региона за этот период претерпела существенные изменения. Инфляция выросла в 3,8 раза, стоимость строительных материалов — в 2,8 раза, а средняя зарплата — в 5,8 раза (с 12 539 руб. в 2008 году до 72 224,1 руб. — в 2025-м).

На этом фоне ставки транспортного налога остались неизменными, а данный сбор является ключевым источником формирования дорожного фонда муниципалитетов. Это приводит к недофинансированию инфраструктурных проектов.

Во-вторых, патентная система налогообложения в Ростовской области также характеризуется заниженными стоимостными показателями по сравнению с соседними регионами. Так, например, по данным сравнительного анализа, стоимость патента на “Реконструкцию или ремонт существующих жилых и нежилых зданий” составляет 25 397 руб. в Ростове-на-Дону против 72 937 руб. в Краснодаре, что почти в три раза ниже. Аналогичная тенденция наблюдается по другим видам деятельности. При этом, в регионе около 60 тыс. индивидуальных предпринимателей используют патентную систему. Это делает дисбаланс ставок фактором межрегиональной фискальной асимметрии.

В-третьих, Ростовская область до сих пор не завершила переход к исчислению налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, в отличие от большинства субъектов РФ. Это существенно снижает налоговую базу: для многих предприятий балансовая стоимость имущества уже приближена к нулю.

С 2026 года, в связи с подготовкой федеральных поправок в Налоговый кодекс РФ, регионы утратят часть полномочий по самостоятельному регулированию упрощенной и патентной систем налогообложения. Сейчас около 65% предпринимателей Ростовской области, выбравшие УСН по схеме «доходы минус расходы», применяют пониженную ставку 10% (вместо 15 %), но в будущем право утверждения льготных видов деятельности перейдет Правительству РФ. Это приведет к централизации налогового регулирования и потребует от региона корректировки своей нормативной базы и поддерживающих механизмов для малого бизнеса.

Более того, с 2026 года предприниматели с доходом свыше 10 млн руб. не смогут применять патент. Также будет отменен патент для ключевых категорий — перевозчиков грузов, розничной торговли, что коснется на Дону многих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Таким образом, совокупность приведенных данных позволяет сделать обоснованный вывод: действующая налоговая система Ростовской области не соответствует современным экономическим реалиям и готовящимся федеральным реформам. Отсутствие актуализации ставок, диспропорции патентных платежей и замедленный переход на новые налоговые принципы формируют риски недополучения доходов регионального бюджета и ослабляют стимулы для устойчивого развития МСП.

На Дону необходима системная корректировка налоговой политики, направленная на повышение ее адаптивности, справедливости и соответствия общенациональной налоговой стратегии».