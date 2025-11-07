Вынесен приговор по делу о подкупе орловского топ-менеджера на торгах

Заводской райсуд Орла признал исполнительного директора службы такси, работающей в облцентре, виновным в коммерческом подкупе в значительном размере (ч. 6 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в 300 тыс. руб. с конфискацией имущества на 150 тыс. руб. Кроме того, осужденному год нельзя заниматься коммерческой деятельностью. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике местного ООО «Городское такси» Наталии Гришиной — Сергее Гришине.

Как установил суд, в марте 2024 года Гришин получил от директора медцентра в Орле 150 тыс. руб. За это исполнительный директор помог организации победить в торгах на медосмотры работников «Городского такси». Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД.

Передача средств сотруднику службы такси стала одним из эпизодов уголовных дел о даче взяток, возбужденных в отношении преступной группировки из работников упомянутого медцентра (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По сведениям источника «Ъ-Черноземье», фигурантами являются Майя Ибоян, Татьяна Яшина, Алеся Сиротинина и Елена Степанова. Все они на момент совершения преступлений работали в орловском ООО «Доверие» Рустама Чолояна. Устанавливаются другие возможные взяткодатели и новые коррупционные эпизоды — пока насчитывается порядка 40 передач незаконных вознаграждений.

Накануне стало известно о вынесении приговора замначальника управления эксплуатации зданий Среднерусского института управления (орловский филиал РАНХиГС) Марине Комаровой. Ей назначили 1 млн руб. штрафа за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) от сотрудников того же медцентра. Как установил суд, в 2021–2024 годах она незаконно заработала 142 тыс. руб.

Алина Морозова