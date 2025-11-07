Захарова с издевкой прокомментировала решение ЕК о запрете мультивиз для россиян

Запретом мультивиз для россиян Евросоюз демонстрирует, что не нуждается в платежеспособных туристах. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так,— пояснила госпожа Захарова в комментарии ТАСС.— зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты».

Сегодня Еврокомиссия запретила выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС. Ограничение вступит в силу 8 ноября. Уже выданные гражданам России мультивизы остаются действительными. Однако новые заявления на получение такой визы будут проходить усиленные проверки, уточнили в ЕК.