В Таганроге привились от гриппа более 100 тысяч жителей

В Таганроге от гриппа привились свыше 102 тыс. человек, что составляет 42,6% населения города, однако для формирования коллективного иммунитета требуется охватить не менее 60% жителей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, иммунизационная кампания нужна для предотвращения тяжелого течения болезни и снижения риска осложнений. Она обратилась к горожанам с призывом участвовать в прививочной кампании.

«Только совместными усилиями мы сможем сформировать надежный барьер против распространения инфекции и сохранить наше здоровье»,— написала глава Таганрога.

Прививочная кампания против гриппа завершится 1 декабря

Валентина Любашенко