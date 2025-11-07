Целый арсенал оружия изъяли из квартиры покойного жителя Кронштадта

Пожилая жительница Кронштадта 5 ноября обратилась в полицию, обнаружив целый боевой арсенал на антресолях в квартире покойного супруга, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Арсенал оружия, найденный на антресолях в квартире покойного жителя Кронштадта

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники правопорядка немедленно выехали на Флотскую улицу, где нашли автомат АКС-74У, числившийся как похищенный с 1993 года, пневматический пистолет, две гранаты Ф-1, две тротиловые шашки, электродетонатор, взрыватель, ракетницу и россыпь боеприпасов. Экспертиза показала, что автомат еще пригоден для стрельбы. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полицейские нашли склад с оружием в слесарной мастерской на шоссе Революции.

Андрей Маркелов