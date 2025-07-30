Полицейские нашли склад с оружием в слесарной мастерской на шоссе Революции

Сотрудники правопорядка накрыли склад с оружием, организованный в слесарной мастерской на шоссе Революции, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Все началось весной этого года, когда 42-летний работник сервиса по шиномантажу продал кустарно переделанный пистолет Макарова и гладкоствольное охотничье ружье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Склад с оружием в слесарной мастерской на шоссе Революции

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Склад с оружием в слесарной мастерской на шоссе Революции

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полиция перехватила оружие и отправила его на экспертизу. Оказалось, что пистолет и ружье пригодны для стрельбы. По факту случившегося возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Вскоре выяснилось, что огнестрел работнику шиномонтажа поставил 69-летний «черный копатель» из Купчино.

Он же оборудовал на шоссе Революции мастерскую, где незаконно добытое оружие восстанавливали для пригодного к стрельбе состояния. Хранение нелегального арсенала возлагалось на 54-летнего жителя Колтушей. Криминальный дуэт за достойную плату мог достать любое оружие и боеприпасы для проверенных клиентов. Полиция задержала всех фигурантов дела 28 июля.

В ходе обыска по местам проживания мужчин и в подпольной мастерской, украшенной внутри муляжом корабельной мины, правоохранители изъяли 12 нарезных стволов для ружей, пистолет Макарова, пистолет-пулемет Шпагина, два Glock-19 и один Grand Power, а также свыше тысячи патронов и порох. Изъятое также направили на экспертизу. Расследование дела продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в подвале петербургской гостиницы «Спутник» нашли схрон оружия и 1,2 кг тротила.

Андрей Маркелов