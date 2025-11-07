Сергей Толстых возглавил департамент экономического развития Югры

Сергей Толстых стал директором департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра), сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Толстых успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти»,— написал губернатор.

Господин Толстых с 2016 года по 2023 год занимал должность директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени. С 1995 года по 2025 год занимал различные руководящие должности, в том числе руководил тюменским спецавтоцентром «АвтоВАЗтехобслуживание».

Ранее должность директора депэкономразвития Югры занимал Сергей Афанасьев, ушедший в отставку. Затем Руслан Кухарук передал контроль над ведомством заместителю главы Югры Наталье Огородниковой, которая курирует департамент промышленности и ветеринарную службу.

Полина Бабинцева