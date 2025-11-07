Средний объем ипотечного займа в Ростовской области составил 4,2 млн рублей

В Ростовской области медиальный объем ипотечного займа оценивается в 4,2 млн руб. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону объем выданных ипотечных кредитов с января по сентябрь 2025 года составил почти 6 млрд руб., что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам господина Вифлянцева, 80% ипотечного займа приходится на квартиры.

«Это связано с тем, что механизмы стимулирования рынка, в том числе ипотечные, изначально работали на многоквартирное жилье. Механизмы, которые работают для индивидуального жилищного строительства, появившиеся позднее, работают иначе. К тому же индивидуальное жилье во многих случаях превышает жилье в многоквартирных домах», — пояснил Сергей Вифлянцев.

Всего за девять месяцев в области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов, из них более 9 тыс. — на покупку жилья на первичном рынке.

Константин Соловьев