25 лет во главе: директор Ставропольского филиала Росгосстраха Георгий Нефетиди отмечает трудовой юбилей

В ноябре этого года Георгий Нефетиди отмечает знаковую дату — четверть века на посту директора филиала Росгосстраха в Ставропольском крае. Сегодня это подразделение, под страховой защитой которого находятся более 80 тысяч жителей и сотни компаний Ставрополья, включая крупнейшие аграрные холдинги региона, — одно из лучших в системе Росгосстраха.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО СК «Росгосстрах» Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

«Какой Георгий Олегович директор, спросите вы? Конечно же, лучший из лучших! — так отзывается о своем руководителе его заместитель по розничным и партнерским продажам Надежда Карханина, которая работает в филиале уже более двадцати лет. — Вместе мы пережили разные времена, но Ставропольский филиал всегда был и остается на лидирующих позициях. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем — это слова как раз про нашего Георгия Олеговича. И у нас у всех есть огромное желание — не подвести и соответствовать!»

Георгий Нефетиди — уроженец Ставропольского края, с которым связана вся его жизнь, трудовая и общественная работа. По его инициативе в регионе создан Координационный совет по развитию страхования. Георгий Олегович возглавляет Общественную палату Ставропольского края и на протяжении многих лет курирует вопросы экономического развития и социальной ответственности бизнеса, агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных территорий региона. Активно участвует в работе Регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Георгий Нефетиди — заслуженный экономист Российской Федерации, награжден Почетной грамотой президента РФ, благодарностью министра финансов РФ, орденом Дружбы, медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» II и III степени, а также поощрен другими многочисленными ведомственными, региональными наградами и наградами «Росгосстраха».

«Для меня Росгосстрах — это не просто работа, это дело всей жизни, — говорит Георгий Нефетиди. — И эта дата — не только моя личная заслуга, но и заслуга всего коллектива и компании в целом. Я уверен, что самое ценное, что у нас есть, — это наши сотрудники. А еще — доверие наших клиентов, и мы делаем все, чтобы его оправдывать его изо дня в день».

«Четверть века посту директора филиала — это не просто цифра. Это история про верность делу, профессионализм, огромную ответственность и ежедневный и очень непростой труд, — говорит директор Департамента регионального развития Росгосстраха Ирина Назарова. — Георгий Олегович — настоящий лидер, который выдержит любой вызов времени. В филиале он выстроил эффективную систему управления, сформировав сильный и сплоченный коллектив. Мы гордимся тем, что в нашей компании работают такие руководители, которые и есть настоящая опора и гарантия стабильности».

ПАО СК «Росгосстрах»