Туринская арифметика

9 ноября в Турине начинается итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием восьми сильнейших теннисистов мира и призовым фондом $15,5 млн. Главная интрига, сопутствующая этому престижному состязанию, связана с борьбой за лидерство в рейтинге АТР по итогам года, которую ведут нынешняя первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, опережающий его по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Фото: Marco Alpozzi / LaPresse / AP Выиграв в этом году по два турнира Большого шлема, Янник Синнер (в белой майке) и Карлос Алькарас выяснят, кто завершит сезон в ранге первой ракетки мира

Фото: Marco Alpozzi / LaPresse / AP

Итоговый турнир АТР, стартующий в воскресенье в зале Inalpi Arena, впервые за долгое время пройдет без участия теннисистов из России. Напомним, что Даниил Медведев дебютировал в первой восьмерке еще в 2019 году, а затем на протяжении пяти лет подряд компанию ему там составлял Андрей Рублев. Однако теперь они откатились во вторую рейтинговую десятку, немного опережая Карена Хачанова. И в Турин, естественно, не приехали.

Зато в этом году туда возвращается одна из самых главных теннисных интриг, связанная с определением обладателя титула первой ракетки мира по итогам года.

В прошлом сезоне этот вопрос был решен еще в середине октября по ходу «мастерса» в Шанхае. Тогда преимущество Янника Синнера над Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым, который позже обошел испанца и стал второй ракеткой мира, было подавляющим. Сейчас же ситуация принципиально иная. Выиграв недавно «тысячник» в Париже, Синнер в текущем рейтинге опередил Алькараса, который, наоборот, провалился на том турнире. Хотя по очкам, набранным с начала года, по-прежнему впереди испанец.

На данный момент на счету Алькараса 11 050 баллов, заработанных с января, а у Синнера — ровно 10 000. Поскольку максимально в Турине можно набрать 1500 очков, а за каждую победу на групповом этапе положено 200 баллов, легко посчитать, что испанец гарантирует себе первое место, если выиграет на Nitto ATP Finals три матча в группе. Если же этого не произойдет, то все будет зависеть от того, сможет ли Синнер взять в Турине титул второй год подряд. Трех групповых побед и выигрыша полуфинала, за который полагается 400 очков, итальянцу не хватит даже в том случае, если Алькарас потерпит в группе три поражения. В таком случае испанец все равно будет впереди на 50 баллов.

Жеребьевка поделила восемь участников на две половины. Группу «Джимми Коннорс» составили Алькарас (1-й номер «посева»), серб Новак Джокович (4-й), американец Тейлор Фриц (6-й) и австралиец Алекс де Минаур (7-й). В группу «Бьорн Борг» вошли Синнер (2-й номер «посева»), Зверев (3-й), американец Бен Шелтон (5-й), а также обладатель восьмой путевки канадец Феликс Оже-Альяссим, заблаговременно приехавший в Турин тренироваться, или итальянец Лоренцо Музетти. (Для того чтобы выйти на восьмое место, Музетти перед началом этой недели требовалось выиграть турнир категории 250 в Афинах, и вчера поздно вечером по московскому времени он встречался в полуфинале с американцем Себастьяном Кордой.)

На первый взгляд, обе группы выглядят примерно равными по силам, хотя шансы Синнера на выход в полуфинал по сравнению с шансами Алькараса оцениваются выше.

У итальянца положительное соотношение побед и поражений во встречах со всеми соперниками по группе (испанец со счетом 4:5 уступает Джоковичу) и куда более успешная история предыдущих выступлений на итоговом турнире. Если Синнер в позапрошлом году дошел там до финала, а двенадцать месяцев в пяти матчах ни разу не проиграл более четырех геймов за сет, то Алькарас, проведя за два года семь встреч, выиграл лишь три из них (причем все — у россиян, которые сейчас отсутствуют). Наконец, Синнер в значительной степени может рассчитывать помощь родных стен. В последние два года в Турине его боготворили. И хотя недавно он отказался от выступления за сборную в финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдет в Болонье во второй половине ноября, вызвав тем самым в свой адрес шквал критики в прессе, итальянцы едва ли будут менее горячо болеть за своего соотечественника, нуждающегося в их поддержке.

Общий призовой фонд турнира, как и на женском итоговом состязании WTA Finals, в этом году составляет $15,5 млн. Победитель в случае выигрыша всех пяти матчей получит примерно третью часть от общей суммы — $5,071 млн, на $710 тыс. больше, чем нынешние теннисные рекордсмены Карлос Алькарас и Арина Соболенко, выигравшие в этом году US Open.

Евгений Федяков