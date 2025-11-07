В Ростовской области с начала 2025 года ввели почти 2 млн кв. метров жилья

В Ростовской области за период января по сентябрь ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» журналистам сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Из общего объема более 1,2 млн кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, и пока объемы идут на снижение, отметил чиновник. В то же время ввод многоквартирных домов оценивается в 676 тыс. кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году к прошлому году. Господин Вифлянцев отметил, что сформированный на 2025 год план в 2,7 млн кв. м удастся достигнуть.

По словам замминистра, прямой зависимости между объемом вводимого жилья и спроса сейчас день нет. Власти намерены продолжать выдачу разрешительной документации, чтобы в ближайшие три-четыре года не случилось «просадки» строительства жилья из-за замедления темпов.

В рамках пресс-конференции Сергей Вифлянцев также отметил, что 85% от общего объема вводимого жилья приходится на Ростов-на-Дону, далее следуют агломерации: Аксай, Батайск и другие крупные города.

Константин Соловьев