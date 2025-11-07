Водитель Audi сбил одиннадцатиклассника при обгоне на севере Петербурга

Около восьми часов вечера 6 ноября у дома 51 по Дороге в Каменку 24-летний водитель Audi A4 при совершении обгона сбил 16-летнего подростка, который двигался в попутном направлении по неосвещенному участку дороги, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Известно, что водитель немецкой иномарки в 2025 году получил 16 штрафов за нарушение ПДД. По факту случившегося сейчас ведется проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что более 1,3 тыс. дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за прошедшие длинные выходные.

Андрей Маркелов