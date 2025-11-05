Более 1,3 тыс. дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

За минувшие праздничные выходные, 2-4 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области случилось в общей сложности 1325 ДТП. Такие цифры в понедельник представили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, за эти три дня в Петербурге произошло 1007 аварий, из них 32 — с пострадавшими. Данные по 47-му региону — 318 и 12 соответственно.

В ДТП на дорогах города в эти выходные пострадали 39 человек (в том числе пятеро детей). В авариях на трассах Ленобласти травмы получили 15 человек. Два человека в результате ДТП скончались.

Андрей Цедрик