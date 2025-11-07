Экс-мэра воронежского Борисоглебска Пищугина отпустили из-под домашнего ареста

Грибановский районный суд Воронежской области изменил меру пресечения бывшему главе Борисоглебска Андрею Пищугину, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). По истечении срока домашнего ареста его оставили под подпиской о невыезде. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Андрей Пищугин покинул пост главы Борисоглебска в феврале 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Пищугин покинул пост главы Борисоглебска в феврале 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по материалам воронежского УФСБ. Следствие считает, что в августе 2022 года Андрей Пищугин через подчиненных поручил директору Борисоглебского драмтеатра имени Чернышевского включить в аукционную документацию заведомо ложные сведения. Речь идет о сокрытии статуса здания театра как объекта культурного наследия (ОКН) и неуказании требований к участникам торгов о наличии лицензии на работы с ОКН. В итоге, по версии следствия, некачественный ремонт привел к нарушению архитектурного облика театра и неправомерному расходованию бюджетных средств.

Андрея Пищугина отправили под домашний арест в середине июня. Уголовное дело дошло до суда в конце августа.

