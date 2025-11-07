На Дону объем ипотечного кредитования за девять месяцев достиг 6 млрд рублей

В Ростовской области объем выданных ипотечных кредитов с января по сентябрь 2025 года составил почти 6 млрд руб., что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам чиновника, выданные займы суммарно помогли улучшить жилищные условия порядка 57 тыс. донских семей. Всего за девять месяцев в области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов, из них более 9 тыс. – на покупку жилья на первичном рынке. Площадь приобретенного в ипотеку жилья в Ростовской области на 1 октября составила около 781 тыс. кв. м.

Хотя, по данным господина Вифлянцева, в целом в сегменте ипотечного кредитования наблюдается отрицательная динамика, в сентябре фиксировался рост количества сделок. Это связано в том числе с ожиданием изменений условий семейной ипотеки, одной из самых популярных программ господдержки.

«Ситуация изменений условий на рынке всегда стимулирует спрос. Я не думаю, что к концу года он сильно изменится в лучшую сторону. Конечно, на него влияет ситуация с ключевой ставкой Центробанка», – прокомментировал Сергей Вифлянцев.

Кроме того, чиновник сообщил, что в ближайшие три года на программы льготного ипотечного кредитования в регионе планируют выделить около 14 млрд руб. Средства на 2026 год пока формируются в бюджете области.

