Новый проект рыбного завода в Азовском районе прошел экспертизу

Компания «Рыбная ферма «ЭкоДон» получила положительное заключение экспертизы по проекту строительства рыбного завода в Азовском районе. Соответствующую информацию опубликовали на портале Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производственная площадка находится в Азовском районе на территории 4,5 га. Общая площадь производственных цехов и складов превысит 4,5 тыс. кв. м., а запланированная мощность — до 60 т готовой продукции в сутки. Рыбопереработка будет осуществляться как на собственном сырье, так и на импортном.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Рыбная ферма «ЭкоДон» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2021 году. За 2024 год чистый убыток компании составил 17,9 млн руб., выручка — 2,5 млн руб.

Мария Хоперская