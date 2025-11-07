Из Старочеркасской в Азов с 8 ноября отправятся судна «Валдай»

Скоростное судно «Валдай 45Р» совершит первый рейс 8 ноября. Судно отправится из станицы Старочеркасской в Азов. Об этом сообщили в СПК «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина Фото: Telegram-канал Андрея Яцкина

«Валдай 45Р» будет ходить в этом направлении ежедневно до конца сезона навигации. Отправляться из Старочеркасской в Азов судно будет в 8:55 и 14:05, в обратном направлении — в 11:50.

Стоимость билетов в одну сторону по тарифу «Стандарт» — 520 руб., «Стандарт плюс» — 630 руб.

Мария Хоперская