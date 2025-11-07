«Атлантис-Пак» Ивана Саввиди стал генеральным спонсором ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» и входящее в «Группу Агроком» бизнесмена Ивана Саввиди предприятие «Атлантис-Пак» возобновили сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Атлантис-Пак» выступит генеральным спонсором клуба. Соответствующий договор будет действовать до конца сезона (май 2026 года).

Предприятия «Группы Агроком» уже выступали спонсорами клуба. В частности, сотрудничество продолжалось в период «триумфальных сезонов 2016–2017», говорится в сообщении пресс-службы ФК «Ростов».

Компания «Атлантис-Пак» специализируется на производстве упаковки для мясной и молочной отраслей, выпускает этикеточную продукцию и полимерный гранулят. Головной офис компании находится в Ростове-на-Дону.

Кристина Федичкина