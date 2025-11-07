Рыболовный траулер «Капитан Геллер» готовится к ходовым испытаниям на «Северной верфи»

На судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Петербурге достраивается морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Геллер».

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ), накануне, 6 ноября, на судне был запущен современный камбуз, следующий этап — ходовые испытания. В настоящий момент готовность судна составляет 92%.

Траулер предназначен для промысла рыбы на Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. За сутки «Капитан Геллер» может добыть до 150 тонн, заморозить — до 100 тонн рыбной продукции. Новый траулер обладает повышенной энергоэффективностью — тепло, выделяемое при работе главного двигателя, направляется на обогрев помещений.

Прежде «Ъ» писал, что траулер-процессор «Капитан Геллер» был заложен в 2019 году и спущен на воду в Петербурге в марте 2021-го.

Андрей Цедрик