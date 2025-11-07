МИД Китая: США должны существенно сократить ядерный арсенал

США должны значительно уменьшить свои запасы ядерного оружия, чтобы создать условия для полного ядерного разоружения, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге.

«США, будучи страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению»,— ответила Мао Нин на вопрос журналистов о высказываниях президента США Дональда Трампа (цитата по «РИА Новости»).

6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин способны достичь договоренности о сокращении ядерных вооружений. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне господин Путин заявил, что страна всегда придерживалась договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но если страны-участницы договора проведут ядерные испытания, Москва будет обязана ответить.