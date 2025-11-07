Осужденный дважды

Геленджикский суд приговорил Александра Семенова к 11 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в состоянии опьянения, произошедшее в марте 2023 года. Также суд постановил взыскать с него 8,5 млн руб. компенсации в пользу пострадавших. В 2017 году Семенов уже был осужден за вождение в нетрезвом виде со смертельным исходом. Тогда он, управляя автомобилем Land Rover, сбил в Краснодаре на улице Дзержинского пятерых дорожных рабочих. Один из них скончался. По словам юристов, перспективы обжалования приговора осужденным минимальны.

Геленджикский городской суд приговорил Александра Семенова, по данным СМИ, сына бывшего начальника краснодарской полиции, к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 18 марта 2023 года Семенов спровоцировал аварию в районе Тонкого мыса в Геленджике, управляя автомобилем Mercedes GL 500 в нетрезвом состоянии. В результате происшествия погибла 23-летняя пассажирка Полина Хмелева, девушка Семенова.

Как выяснило следствие, причиной трагедии стало превышение скорости. Водитель потерял контроль над машиной, которая съехала на обочину и столкнулась с деревом. Девушка скончалась в медицинском учреждении через несколько дней после получения травм.

Семенова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил наказание в виде 11 лет колонии-поселения. Также удовлетворены гражданские иски пострадавших — с осужденного взыскано 8,5 млн руб. моральной компенсации. Приговор пока не вступил в силу.

Это не первое подобное дело в биографии Семенова. В 2017 году, будучи несовершеннолетним и не имея водительских прав, он сбил пятерых дорожных рабочих на Land Rover. Один из пострадавших скончался, остальные четверо попали в больницу, а виновник получил три года колонии-поселения.

Как писали СМИ, Александр Семенов является сыном бывшего начальника краснодарской полиции, занимавшего этот пост с 2003 по 2011 год. Ольга Семенова, мать молодого человека, была депутатом городской думы Краснодара. После ДТП, которое устроил ее сын, Ольга Семенова сложила мандат.

Сопредседатель Коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский говорит, что этот приговор — не просто реакция суда на трагедию, а отражение глубокой трансформации отношения государства к «пьяным ДТП».

«Если еще несколько лет назад подобные дела нередко завершались условными сроками, то сегодня суды рассматривают их как общественно опасные преступления, граничащие с умышленными»,— говорит юрист.

По его словам, в деле Семенова ключевое значение имело не только состояние опьянения, но и демонстративное игнорирование ранее вынесенного приговора. Для суда это — показатель утраты способности к исправлению без изоляции от общества. Отсюда — максимальный, по сути, срок наказания и безусловное взыскание 8,5 млн руб. в пользу потерпевших. «Важно подчеркнуть: моральный вред в таких делах оценивается не арифметически, а символически — как мера общественного осуждения. Суд фактически сказал обществу: жизнь человека не может стоить дешево, особенно если смерть стала следствием циничного пренебрежения законом. Это решение войдет в практику как показатель новой линии — суды все чаще видят в повторных «пьяных ДТП» не случайность, а устойчивый выбор. Чем выше социальный статус фигуранта, тем жестче будет реакция правосудия», — поясняет Александр Валявский.

При этом, по его словам, перспективы обжалования для осужденного минимальны — при таком объеме доказательств и повторности суды апелляции, как правило, лишь уточняют формулировки, не меняя сути приговора.

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Рафаэль Мустафин отмечает, что его клиенты считают приговор справедливым и соответствующим совершенному преступлению. «Единственный спорный момент приговора — это вид исправительного учреждения. Вызывает некоторые вопросы, почему именно колония-поселение, в результативной части приговора этого не сказано, все будет ясно из мотивационной части. В любом случае, потерпевшая сторона не планирует обжаловать приговор»,— отметил господин Мустафин.

Елена Турбина