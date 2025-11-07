Юбилейный тур, «Лебединое озеро» или горное Кольцо

В пятницу и выходные жители и гости региона могут посетить концерт Сергея Пенкина и выступление оркестра CAGMO, увидеть классический балет или осетинскую комедию «Чепена», послушать «стендаперов» или отправиться в путешествие к природным памятникам КМВ. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступает певец Сергей Пенкин

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Выступает певец Сергей Пенкин

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

7 ноября в 19:00 в ставропольском Дворце культуры и спорта состоится концерт Сергея Пенкина, посвященный 65-летию певца. В юбилейном сезоне певец планирует «побить свой личный рекорд по количеству состоявшихся за год концертных программ». Новое шоу Сергея Пенкина пройдет более чем в 100 городах России.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

7 ноября в 19:00 на сцене ставропольского Дворца детского творчества оркестр CAGMO выступит с программой «Саундтреки Ханса Циммера при свечах». В нее вошли музыкальные композиции из известных мультфильмов и культовых фильмов, включая «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи» и др.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

8 ноября в 20:00 в парке культуры города Ставрополя — вечеринка на свежем воздухе «Нью скул». В программе — популярные рок и поп-композиции, танцы и позитивное настроение.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посетить

8 ноября в 18:00 в основном зале театра им. В. В. Тхапсаева во Владикавказе — комедия «Чепена». Спектакль по пьесе Георгия Хугаева впервые ставится на сцене осетинского театра. В постановка есть юмор, житейская мудростью и ответы на вечные вопросы.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

8 ноября в 19:00 во Дворце культуры и спорта Ставрополя — балет «Лебединое озеро». Музыка к балету, состоящему из пролога и четырех актов, была написана Петром Чайковским в 1875 году по заказу дирекции Императорских театров Санкт-Петербурга. Композитор создал произведение, в котором нашли отражение темы любви, предательства и вечной борьбы добра со злом.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

9 ноября в 18:00 во Владикавказе, в основном зале театра им. В.В. Тхапсаева — спектакль «Чернокожий». Пьеса переносит зрителя в один из горных аулов. Там разворачивается история молодого африканца, приехавшего на поиски отца. Встреча с ним оборачивается не радостью, а глубоким конфликтом, превращая воссоединение семьи в драму.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы комедии «Наш папа- Дед Мороз!». Федор — аниматор, играющий роль Деда Мороза, которого перед Новым Годом бросила девушка. Но когда Федя-Дед Мороз пришел 31 декабря поздравить очередную пару детей, он и предположить не мог, что так начинается настоящее волшебство.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Другая премьера — драма «Огненный мальчик». Макс —московский подросток из обеспеченной семьи, мать которого хочет выставить свою кандидатуру на выборы депутатов Гордумы. И пока женщина решает, что важнее — карьера или единственный сын, Макс мучается от ночного кошмара. Подросток попытается выяснить кто он в одной страшной истории — виновник он или свидетель.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для ценителей хоррора — «Голосовой помощник». Бывшие однокурсники арендуют загородный дом для отдыха «как в старые добрые времена». В шале есть все для комфортного и веселого отдыха, включая умную колонку. Она предлагает компании «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, погибшей ранее при весьма странных обстоятельствах.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

7 ноября в 20:00 на сцене ставропольского клуба Bar Dack — «Большой открытый микрофон». В программе — проверка нового материала от ставропольских мастеров жанра «стенд-ап». Ведущий концерта — Эмин Сеидов («Лига Городов ТНТ»).

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

8 и 9 ноября с 13:20 — экскурсия «Медовые водопады и гора Кольцо». Участников путешествия ждет встреча с природным памятником, связанным с именем Михаила Лермонтова и его пребыванием на Кавказских Минеральных Водах. Именно через «каменное окошко» горы Кольцо герои «Княжны Мэри» наблюдали закат. Затем туристов ожидает спуск в Аликоновское ущелье к Медовым водопадам. Место встречи: Пятигорск, пр-т Кирова, 23.

Стоимость билетов — 1550 руб. (0+)

Вверх