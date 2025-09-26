В Ульяновской области будет создан международный центр ядерных исследований

Президент России Владимир Путин анонсировал международное сотрудничество ученых-атомщиков в Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, ссылаясь на состоявшееся в четверг выступление главы государства в ходе Международного форума «Мировая атомная неделя».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области, в России. И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения новую эпоху в атомной энергетике»,— заявил на форуме Владимир Путин.

Президент России отметил, что «это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров», при которой «95 процентов отработавшего топлива — будет вновь неоднократно использоваться в реакторах», «такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов».

Источник «Ъ-Волга», близкий к ядерно-инновационному кластеру Димитровграда, пояснил, что речь идет о формировании международного центра исследований на базе строящегося в Димитровграде (в структуре ГНЦ НИИАР) нового исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР (с энергетической мощностью 150 МВт и тепловой мощностью 100 МВт). «Именно МБИР позволяет реализовать технологию замкнутого топливного цикла. Сам реактор уже поставлен, делается обвязка коммуникациями. Ожидается, что в 2027-2028 году реактор начнет работу»,— сказал собеседник, отметив, что фактически международный исследовательский центр на базе будущего МБИР уже существует, в нем активно участие принимали многие страны — лидеры в атомной энергетике, но после начала СВО конфигурация участников «несколько поменялась».

Как сообщается на официальном интернет-портале Международного исследовательского центра МБИР (МЦИ МБИР), МЦИ создается на основе консорциума участников проекта МБИР, «консорциум обеспечивает реализацию двусторонних и многосторонних научных программ, продвигает международное исследовательское партнерство и научное сотрудничество». Управление консорциумом осуществляет ООО «Лидер Консорциума “МЦИ МБИР”» (Москва, учредители — АО «Атомный энергопромышленный комплекс» и ООО «Строй-профит», которым владеет Газпромбанк). Как сообщал ГНЦ НИИАР, 23 сентября в заседании консультативного совета консорциума приняли участие представители научных центров из 15 стран, включая Белоруссию, Бразилию, Вьетнам, Индию, Казахстан и др., а также представители международных организаций — МАГАТЭ, Агентства по атомной энергии арабских стран и Африканской комиссии по ядерной энергии. Активное участие в работе консорциума принимают и ученые Китая.

Сергей Титов, Ульяновск