Паром из Трабзона встанет на якорную стоянку и зайдет в порт Сочи

Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября из турецкого Трабзона к берегам Сочи, получил разрешение на вход в территориальные воды России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, оператор и организатор маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Судно, вышедшее из Трабзона вечером 5 ноября, утром следующего дня встало на рейд у побережья Сочи, ожидая согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции, оформивших билеты в частном порядке.

По словам Сергея Туркменяна, разрешение на вход паром получил около десяти минут назад. «Через час судно встанет на якорную стоянку, после чего пройдет досмотр и зайдет в порт»,— уточнил он.

Вячеслав Рыжков