Региональный проект помогает на Ставрополье формировать комфортную среду

В 2025 году Ставропольский край активно реализует региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Зафиксированные в проекте меры нацелены на комплексное благоустройство общественных пространств в городах и селах, создавая комфортные условия для отдыха, спорта и повседневной жизни ставропольцев.

В 2017 году Ставропольский край выступил пилотной площадкой для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он предусматривает обновление парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадок и улиц с учетом мнения жителей. Ежегодно проводится голосование за объекты благоустройства. Так, на 2025 год в выборе приоритетных проектов приняли участие более 712 тыс. человек из разных муниципалитетов. В итоге из 227 объектов были отобраны 35.

Всего к концу 2025 года на территории края будет благоустроено 129 общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственных программ Ставропольского края, «Туристско-рекреационный комплекс» и «Развитие ЖКХ». По первому из них уже выполнены работы на 26 из 35 объектов. На остальных — работы в завершающей стадии.

Преображение глубинки

Так, в Зеленокумске в Советском округе открыт бульвар Архитекторов. Общая стоимость проекта составила около 20 млн. руб. Специалисты уложили тротуарную плитку, установили скамейки и пешеходные ограждения, смонтировали светодиодное освещение, систему видеонаблюдения и интерактивный экран. Художественная подсветка арт-объектов в виде колосьев символизирует важность сельского хозяйства. Глава Советского округа Сергей Гультяев отметил: «Основное богатство округа — это люди, неутомимые труженики. Памятные пилоны, установленные в честь Героев труда, отражают вклад жителей в развитие края».

За время реализации проекта в Грачевском округе модернизировали четыре общественные территории, в том числе, парковую зону в селе Кугульта с детскими площадками, воркаут-комплексом и спортивными тренажерами. В Труновском округе обновлено пять объектов — парки в селах Труновском и Донском, поселке имени Кирова. А еще в Донском оборудовали музыкальную площадку с играми и спорткомплексами, установили арт-объекты и светодиодное освещение.

В Кировском округе уже полным ходом идет работа над программой благоустройства на 2026 год. Победителем рейтингового голосования стал проект спуска в парк «Кура» в Новопавловске. За него свои голоса отдали около 5,3 тыс. человек. В парке планируется установка поручней, скамеек и уличных фонарей, озеленение территории. Также в эту программу включено обновление части улицы Первомайской и центра села Орловка.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа заявил, что регион уделяет особое внимание благоустройству сельских территорий. Большинство из запланированных объектов находятся в сельских территориях. За годы реализации проекта в крае были благоустроены почти 70 сельских общественных пространств. Это способствует повышению качества жизни в деревнях, хуторах и станицах региона, уверен министр.

Национальный масштаб

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в число 12 инициатив в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь, в частности, об улучшении дорожной сети, развитии общественного транспорта, модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Цель — развивать территории с учетом индекса качества городской среды, который в 2024 году в стране вырос на 30%. В России число городов с комфортной средой превысило 205. Это также подтверждает пользу реализации нацпроекта. Кстати, по качеству городской среды Ставрополье входит в РФ в число регионов-лидеров.

По 36 ключевым индикаторам, включая благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры и экологию, регион получил высокие оценки. Это отражается в реальных изменениях, которые происходят в городах и сельской местности. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу в срок завершить реализацию всех объектов 2025 года, обеспечив для жителей края доступность и безопасность общественных пространств.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» не только создает в регионе новые точки притяжения и хорошие условия для жизни, но и способствует развитию туризма, спорта и социальной инфраструктуры. За счет средств федерального и регионального бюджетов благоустройство общественных территорий и модернизация инфраструктуры идут как в городах края, так и в сельской глубинке. Это — системный подход, благодаря которому Ставропольский край усиливает позиции региона с комфортными условиями и безопасной средой.