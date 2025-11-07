«Мнимый больной», известный джазмен или «Голосовой помощник»

В предстоящие выходные ростовчане и гости города смогут побывать на симфонических и джазовых концертах, посетить классические и детские спектакли, пойти на выставку Дмитрия Гончарова, посетить кинопремьеры или стать участниками «мафиозной» игры. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

7 ноября в 18:30 в Областном доме народного творчества симфонический оркестр «Вива» представит программу «Музыка из советских кинофильмов». История коллектива началась в 2019 году, когда дирижер Андрей Карапищенко объединил 14 молодых музыкантов. За шесть лет оркестр сформировал свой стиль, стал узнаваемым и известным среди ценителей симфонической музыки.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

8 ноября в 18:00 в ростовской филармонии — «Закрытие фестиваля, посвященного 80-летию Ходоша». Музыка ростовского композитора Виталия Ходоша звучит на концертных площадках мира. Маэстро представит свои произведения. Основное направление его творчества — академическая музыка, театральные и хоровые формы. В концерте примет участие Академический хор Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

8 ноября в 22:00 в джаз-клубе «Эссе» — Tribute to Louis Armstrong. Владимир Лапин, лидер коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand, и его квинтет отдадут дань уважения легендарному Луи Армстронгу. В этот вечер прозвучат 16 «золотых хитов» всемирно известного джазмена.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

9 ноября в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» — программа «Симфония Queen при свечах». Композиции британской рок-группы Queen, которым более 40 лет, прозвучат в исполнении оркестра CAGMO. Пот словам организаторов концерта, эти хиты получили новое звучание благодаря авторским аранжировкам для струнного оркестра и фортепиано.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

7 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — комедия по пьесе Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». Арган — преуспевающий буржуа, которого одолевают придуманные им недуги. Сам Мольер играл эту роль на премьере комедии в парижском театре Пале-Рояль. 350 лет спустя, в ростовской версии, роль Аргана исполняет заслуженный артист России Сергей Власов.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

8 ноября в 13:00 в Ростовском музыкальном театре — спектакль для детей «Тайна Бермудского треугольника». В захватывающее приключение юных зрителей отправят артисты театра под руководством режиссеров Евгения Калинина и Натальи Анишевой.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

8 ноября в 18:00 на сцене Молодежного театра — комедия «Тот самый Мюнхгаузен». Истории о подвигах знаменитого барона продолжают вдохновлять писателей и драматургов. Это подтверждает постановка в Ростове-на-Дону, авторы которого попытались понять, что именно побуждает Мюнхгаузена жить в созданном им мире.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

8 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — «Второе дыхание». Спектакль создан по мотивам одноименной пьесы Александра Афиногенова. В основе постановки — история академика Окаемова, который, после пятнадцати лет разрыва с сыном и его семьей, получает шанс на примирение.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Наш папа — Дед Мороз!». Федор — аниматор, «самый грустный Дед Мороз на свете», которого перед Новым Годом бросила любимая девушка. 31 декабря Федя приходит в очередную квартиру, чтобы вручить детям подарки от их родителей. Дед Мороз и не предполагал, что с этого момента начинается настоящее волшебство.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — драма «Огненный мальчик». Макс — избалованный подросток из обеспеченной семьи, оказывается втянутым в историю, которая может вынудить его мать снять свою кандидатуру с выборов. Женщина мучительно решает, что ей важнее — карьера или сын. А его преследует ночной кошмар. Максим пытается выяснить кто он — виновник или свидетель трагедии.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для любителей триллеров — «Голосовой помощник». Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для того, чтобы отдохнуть. В современном шале есть для этого абсолютно все, включая умную колонку. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад при странных обстоятельствах.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

Все выходные с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке — выставка Дмитрия Гончарова «Истории, рассказанные кистью». В экспозиции представлены живописные работы разных периодов творчества художника: жанровые и пейзажи.

Вход — свободный (6+)

9 ноября в 12:00 в клубе «Флэш-Рояль» — стилизованная игра «Мафия. Битва кланов». По мнению организаторов, участники смогут «внедрится в один из кланов самой известной мафии мира». В программе участвуют три профессиональных актера-ведущих. Игра пройдет на трех стилизованных локациях — «Колумбия», «Россия» и «Италия». Победители получат призы и награды.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

