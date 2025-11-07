Овечкин и Малкин обменялись игровыми джерси после матча НХЛ

«Питсбург Пинвгинс» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: Соцсети Евгения Малкина Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: Соцсети Евгения Малкина

У «Пингвинс» отличились Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар, дубль сделал Сидни Кросби. Российский форвард «Питсбурга» Евгений Малкин набрал свое 20-е очко в текущем сезоне, отличившись результативной передачей. В составе «Вашингтона» голы забили Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон. Два результативных паса в свой актив записал капитан команды Александр Овечкин.

После матча Евгений Малкин опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) совместную фотографию с Овечкиным, на которой хоккеисты держат игровые свитеры друг друга. Форвард «Питсбурга» сделал подпись «900» в честь 900-й шайбы Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он забросил 6 ноября в матче против «Сент-Луис Блюз».

«Питсбург» с 20 очками по итогам 15 игр занимает второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Вашингтон» располагается на пятой строке, набрав 15 баллов в 14 матчах.

Подробнее о 900-м голе Александра Овечкина — в материале «Ъ» «Округлил рекорд».

Таисия Орлова