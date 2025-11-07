В Ростовской области почетными донорами стали 128 человек

Звания «Почетный донор» присвоили 128 жителям Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщил сам глава в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уточняется, что каждый из награжденных безвозмездно сдал кровь не менее 30 раз, некоторые — до 60 раз.

«И вот о чем подумал, подписывая эти документы. Государственная награда — это форма благодарности от власти. А самая главная награда для этих людей, я уверен, не в звании и не в удостоверении. Она в осознании того, что твоя кровь сегодня течет в жилах другого человека, даруя ему второй шанс», — написал глава региона.

Константин Соловьев