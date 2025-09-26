Воронежца осудили на два года за призывы в Telegram к устранению руководства РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 47-летнего жителя Воронежскои области Сергея Токарева к двум годам заключения по делу о публичных призывах к осуществлению террористическои деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По версии следствия, Токарев призвал к устранению российской власти в Telegram-канале организации, признанной в России террористическои. Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима. Также он на два года лишается «права заниматься деятельностью, связаннои с администрированием саитов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей». Приговор вступил в законную силу.

Ранее в сентябре жителя Белгородской области приговорили к штрафу за то, что тот не донес силовикам на знакомого, вступившего в ряды «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Дарья Вербицкая