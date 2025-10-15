Белгородца приговорили к 15 годам колонии за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Белгорода к 15 годам лишения свободы по делу об участии в террористической организации, публичном оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ; ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он также лишен права администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет и обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщили в УФСБ по Белгородской области.

В суде установили, что в декабре 2023 года житель облцентра вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион Свобода России» по предложению ее представителя. Белгородец отправил свои паспортные данные и заполненную анкету для участия в деятельности объединения. Впоследствии через аккаунт в Telegram он оставлял сообщения в поддержку членов запрещенных террористических организаций, а также с призывом к смене действующей власти насильственными методами. По заключению специалистов, тексты оправдывали противозаконную деятельность и могли побуждать к ее осуществлению.

Преступление выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В конце августа прокуратура Белгородской области направила во Второй Западный окружной военный суд материалы по уголовному делу 26-летнего жителя облцентра, обвиняемого в участии в террористической организации, а также — в призывах к терроризму и экстремизму.

Кабира Гасанова