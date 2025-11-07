На Дону хакеры чаще всего атакуют сельхозпредприятия

На Южный федеральный округ, в том числе и компании в Ростовской области, приходится 14% кибератак. Чаще всего атаки происходили на организации из агросектора и пищевой промышленности, сообщили в пресс-службе МТС.

Согласно исследованию специалистов, 22% всех DDoS-атак с июля по сентябрь пришлось на региональные компании. В ЮФО, в том числе на Дону, хакеры чаще всего атаковали предприятия пищевой и агропромышленности, а также медицины. Эксперты приводят реальный пример, в котором одна кибератака на компанию из АПК длилась 72 часа подряд, сделав ее одной из самых продолжительных по времени атак в России в третьем квартале.

«Выбор компаний из пищевой промышленности, агросектора и медицины обусловлен тем, что они составляют существенную часть экономики, и сбои в их работе могут нанести заметный ущерб для региона. Современные DDoS-атаки — не ИТпроблема, а бизнесриск, когда минуты или секунды простоя превращаются в упущенную прибыль, репутационный кризис для компании. Отмечу, что эра «простых» атак закончилась. Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS в качестве отвлекающего маневра, который входит в состав более сложной комбинированной атаки, направленной на взлом целых инфраструктур», — приводят в сообщении слова директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова.

Константин Соловьев