Паром притормозила непогода

Первый морской рейс из Турции в Россию запланирован на следующую неделю. Пассажирский паром после 14-летнего перерыва отправится из Трабзона в Сочи 5 ноября. При этом изначально рейс был запланирован на 29 октября, но его перенесли из-за надвигающегося шторма, объяснили “Ъ FM” в Черноморском союзе промышленников и предпринимателей. Стоимость билетов в эконом-класс начинается от 6,5 тыс. руб., а за место в каюте пассажиры заплатят от 9,5 тыс. руб.

В будущем будет возможен и провоз легкового авто, рассказал генеральный директор «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян: «Паром рассчитан на 450 пассажиров. Есть сидячие места и 145 кают с удобствами. В них есть душ, туалет, умывальник. Можно выбрать одно-, двух-, трех-, четырехместную каюту, а также семейный вариант. В стоимость билета включен проезд, и для тех, кто возвращается этим же рейсом из Трабзона, — проживание на корабле. Есть большое кафе, два бара, место для дискотеки, будет freeshop, обменный пункт. С развлекательной частью тоже все в порядке. По времени рейс занимает 10-12 часов, выходит вечером, прибывает утром, что из Сочи в Трабзон, что в обратном направлении.

Также можно будет отправиться в рейс и с машиной, только чуть попозже. Пока вот временно приостановили, но скоро это опция будет доступна. Паром будет ходить два раза в неделю по маршруту Трабзон-Сочи-Трабзон. Это сделано для удобства пассажиров, чтобы они погуляли там, поразвлекались, сходили на шопинг, посмотрели достопримечательности и вернулись обратно. Из Сочи он станет ходить по понедельникам и четвергам».

Будет ли пользоваться спросом этот маршрут у пассажиров? Директор по развитию OnlineTurru Игорь Блинов считает, что еще один вариант добраться в Турцию будет интересен только для самостоятельных туристов: «Большинство пакетных туров сформировано на базе авиаперелетов. В настоящее время такой вариант, как паром, в стоимость турпрограмм не входит. В основном эта услуга может быть востребована только теми, кто отправляется на отдых самостоятельно, без помощи турагента или туроператора. Это быстрее, чем ехать на машине через Грузию, а потом через всю Турцию. В ноябре заканчивается комфортный пляжный отдых. Но в зимний период всегда эта страна — один из лидеров, несмотря на то, что там купаться нельзя. В Турции достаточно комфортная погода, инфраструктура и есть в отелях бассейны с подогреваемой водой».

Паромы из Турции в Россию отправлялись с 1993-го по 2011-й годы. О возобновлении сообщения говорили еще пару лет назад. Турецкая сторона предлагала использовать судно Seabridge, но эта идея не была реализована.

