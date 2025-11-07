В Волгодонске предприятие общепита работало без документов на продукцию
В Волгодонске сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при оказании услуг общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что индивидуальный предприниматель вел деятельность без оформления ветеринарных документов на реализуемую продукцию, в связи с чем происхождение или качество товаров никак не могло быть подтверждено. Оказалось, что предприниматель не был зарегистрирован в электронной системе контроля ветеринарной документации.
Предпринимателю объявлено предостережение.