В Волгодонске предприятие общепита работало без документов на продукцию

В Волгодонске сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при оказании услуг общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Установлено, что индивидуальный предприниматель вел деятельность без оформления ветеринарных документов на реализуемую продукцию, в связи с чем происхождение или качество товаров никак не могло быть подтверждено. Оказалось, что предприниматель не был зарегистрирован в электронной системе контроля ветеринарной документации.

Предпринимателю объявлено предостережение.

Константин Соловьев