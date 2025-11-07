Движение по Рощинскому шоссе в Курортном районе ограничат с 8 ноября

В Курортном районе с 8 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по Рощинскому шоссе. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение затронет участок протяженностью около 4,5 км от Привокзальной улицы в поселке Ушково до проезда без названия в Зеленогорске. Причиной стали работы по замене асфальта на проезжей части шоссе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что дорожные ограничения анонсировали в двух районах Петербурга с 7 ноября.

Артемий Чулков