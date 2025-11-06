Дорожные ограничения анонсировали в двух районах Петербурга с 7 ноября

В Выборгском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга с 7 ноября вводятся временные дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Выборгском районе с 7 по 9 ноября ограничат движение по Выборгскому шоссе у пересечения с Вяземской дорогой в поселке Парголово. Причиной стали работы по прокладке газопровода.

Во Фрунзенском районе 7-8 и 13-14 ноября закроют движение по Тамбовской улице в направлении от Курской улицы к Предтеченскому мосту. Ограничение связано с ремонтом дорожного покрытия на участке у набережной Обводного канала.

Артемий Чулков