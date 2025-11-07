США заявили об уничтожении катера наркокартеля в Карибском бассейне

Американские вооруженные силы по приказу президента США Дональда Трампа нанесли удар по использовавшемуся для наркотрафика катеру в Карибском бассейне. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

По словам министра, катер принадлежал организации, признанной в США террористической. При ударе, уточнил господин Хегсет, погибли три члена экипажа судна. Американские военнослужащие не пострадали.

«Всем наркотеррористам, угрожающим нашей родине: если вы хотите остаться в живых, прекратите незаконный оборот наркотиков. Если вы продолжите незаконный оборот смертоносных наркотиков, мы вас убьем»,— написал Пит Хегсет в соцсети X.

5 ноября глава Пентагона сообщил об уничтожении наркокартеля в Тихом океане, погибли два человека. В конце октября США уничтожили четыре судна в Тихом океане, жертвами стали 14 человек.

