Пентагон сообщил об уничтожении четырех судов наркокартелей в Тихом океане

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что по поручению президента США Дональда Трампа американские силы нанесли три удара по четырем судам в восточной части Тихого океана. По его словам, суда занимались наркоторговлей. В результате атаки погибли 14 человек.

«Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация.— ‘’Ъ’’), и будут уничтожены так же. Мы будем отслеживать их, выявлять их сети и уничтожать»,— написал Пит Хегсет в соцсети X. Спасательная миссия передала единственного выжившего властям Мексики.

Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что США уже ведут войну с наркокартелями, которые, по его словам, проникли во внутренние дела страны при предыдущей администрации. Для этих целей Пентагон создал спецподразделение по борьбе с картелями в Латинской Америке, в том числе — венесуэльскими. Дональд Трамп даже допускал удары по нарколабораториям на территории Венесуэлы.

О расширении операций США — в материале «Ъ» «Над Николасом Мадуро сгущаются Штаты».

Лусине Баласян