В Ростове дебиторский долг банка продают на торгах за 71,1 млн рублей

В Ростове-на-Дону повторно выставили на торги дебиторскую задолженность коммерческого банка на общую сумму в 71,1 млн руб. Информация об этом есть на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее банк уже признали банкротом. Реализуются права требования к двум компаниям, которые также проходят процедуру банкротства.

Общая начальная цена двух лотов составляет 71,1 млн руб. Первый лот оценили в 57,8 млн руб., второй — в 13,2 млн руб.

Ранее права требования уже пытались продать за 79 млн руб. Новые торги в электронном формате назначены на 8 декабря. Стартовая стоимость снижается на 10%.

Мария Хоперская