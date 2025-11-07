«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» получил в аренду 32 земельных участка площадью 52 га

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» получило в аренду 32 земельных участка общей площадью 52,56 га, сообщает пресс-служба Росимущества в Калининградской области. Земли будут использоваться для разведки и добычи полезных ископаемых на территории региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Дочка» корпорации уже планирует техническое перевооружение центрального пункта подготовки и сбора нефти в Гурьевском районе Калининградской области, чтобы увеличить объемы перекачки «черного золота» на комплексный нефтяной терминал в городе Светлый.

«ЛУКОЙЛ-КМН» начала свою работу в Калининградской области с 2004 года, когда в эксплуатацию ввели первое морское месторождение — Кравцовское. В настоящее время на его долю приходится более половины добычи нефти компании, которая производит около 500 тыс. тонн в год.

Ранее «Ъ» сообщал, что литовский государственный железнодорожный оператор «Летувос гележиинкеляй» объявил о прекращении транзита грузов российских нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» в Калининградскую область.

Андрей Маркелов