Литва прекратит транзит грузов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» в Калининградскую область

Литовский государственный железнодорожный оператор «Летувос гележиинкеляй» объявил о прекращении транзита грузов российских нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) и «Роснефть» (MOEX: ROSN) в Калининградскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

В заявлении предприятия отмечается, что по окончании переходного периода, отведенного для завершения действующих соглашений, перевозка грузов будет остановлена. «Летувос гележиинкеляй» подчеркнул, что не имеет прямых контактов с «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью», а их продукция транспортируется через компании-экспедиторы.

Данный шаг означает присоединение Литвы к американским санкциям против указанных российских компаний и их дочерних структур. Минфин США ввел блокирующие санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти 22 октября. Они вступят в силу 21 ноября.