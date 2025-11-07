Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Неклиновском районе в ДТП погиб 72-летний пенсионер

В Неклиновском районе пешеход погиб под колесами легкового автомобиля. ДТП случилось днем 6 ноября на улице Ивановская, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 60-летний водитель «ВАЗ 2110» вовремя не остановился и сбил 72-летнего пенсионера. Пешеход перебегал проезжую часть справа налево.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали с травмами. Позднее он скончался в больнице.

Мария Хоперская

Новости компаний Все