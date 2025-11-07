Свердловская область вошла в топ-3 регионов по продажам пива в январе-сентябре

По объему розничных продаж пива в период с января по сентябрь Свердловская область заняла третье место в России, передает «Ъ». По этому показателю ее обогнали Московская область и Москва.

Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, за этот период в регионе было продано 20,67 млн дал, при этом относительно января-сентября 2024 года зафиксировано снижение продаж на 10,1 млн дал. Отмечается, что объемы продаж снизились во всех регионах, которые вошли в топ-10.

В сентябре правительство РФ увеличило тариф на импорт пива из недружественных стран с €1 до €1,5 за литр, при этом в странах Таможенного союза ставка значительно ниже. По данным «Ъ», по этой причине некоторые импортеры начали поставлять пиво через страны ЕАЭС по меньшей ставке.

Напомним, объемы розничных продаж пива в 2024 году оказались выше среднероссийского в Свердловской области и еще в нескольких регионах. На Среднем Урале этот показатель составил 71,3 литра — регион оказался на восьмом месте по употреблению пива.

Ирина Пичурина