Свердловская область оказалась в числе лидеров в РФ по употреблению пива

Объемы розничных продаж пива в 2024 году оказались выше среднероссийского в Свердловской области и еще в нескольких регионах, следует из отчета Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, если в среднем по России продажи пива на человека в год составили 49,72 литра, то на Среднем Урале этот показатель составил 71,3 литра — таким образом, регион оказался на восьмом месте по употреблению пива. В числе лидеров также оказались Хакасия, Ненецкий автономный округ, Коми, Мурманская, Сахалинская, Кировская, Амурская и Еврейская автономная области.

По данным Ассоциации производителей пива на 2023 год, Свердловская область стала третьим регионом России по объему потребления напитка — за год в регионе выпили 349 млн литров пива.

Напомним, Свердловская область будет представлена брендами пива, сидров и минеральной воды на гастрономической карте России. Карта была разработана Роспатентом — уникальные для регионов продукты призваны стимулировать внутренний туризм.

Ирина Пичурина