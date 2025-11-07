На развитие промышленности Ростовской области направили 12 млрд рублей

За шесть месяцев 2025 года на развитие промышленного комплекса в Ростовской области выделили более 12 млрд руб. Деньги направили из федерального бюджета. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. В 2024 году общий объем поддержки достиг около 16 млрд руб.

В числе завершенных инвестпроектов: производитель влажных салфеток «Авангард» в городе Шахты, завод «Дон-Металл» в Ростове-на-Дону и производитель радиоэлектронной техники ГК «Бештау».

Мария Хоперская