На трассе в Ростовской области в ДТП погиб человек

На трассе в Ростовской области в результате лобового столкновения погибла 53-летняя автомобилистка. Авария случилась вечером 6 ноября на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, 67-летний водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом пытался повернуть налево, однако не заметил приближавшийся «ВАЗ 2106». Им управлял 70-летний водитель. Автомобили столкнулись.

В результате случившегося 53-летняя пассажир «ВАЗ 2106» скончалась на месте, а 70-летнего водителя «ВАЗ 2106» госпитализировали с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская