Заявление Владимира Путина на заседании Совета безопасности России широко освещается мировыми медиа. Многие из них говорят о возможном возобновлении гонки ядерных вооружений и уже возложили ответственность за это на американского президента Дональда Трампа.

Неясная угроза Трампа провести ядерное испытание вынуждает Путина ответить

Расплывчатый приказ президента Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия побудил Россию заявить, что она тоже рассмотрит возможность такого шага. Это тревожное событие, которое возвращает нас к гонке вооружений времен холодной войны между двумя сверхдержавами... Реакция Путина не означает немедленного изменения ядерной позиции Москвы... но показывает: он хочет быть уверен, что сможет испытать ядерное оружие «в считаные дни», если США сделают это первыми.

Новая ядерная гонка вооружений

Возврат США к практике испытания боеголовок — огромный шаг в прошлое. Благодаря ему свои действия смогут оправдать не только Россия и Китай, но и другие ядерные государства, стремящиеся к модернизации вооружения. Это же может побудить неядерные государства к стремлению заполучить такое оружие… Снижение контроля над вооружениями, стремление обзавестись новыми системами и разговоры об испытаниях вооружений пугают все сильнее, учитывая, что война России с Украиной ознаменовала возвращение ядерного шантажа.

Дональд Трамп угрожает развязать новую ядерную эру

Если США нарушат мораторий и начнут испытания оружия, это может вызвать эффект домино среди других ядерных держав. Ранее сообщалось, что на случай, если будет решено возобновить испытания, у Китая уже давно все подготовлено для этого в Лобноре. Пока что Китай призвал США сохранять мораторий. Реакция России была недвусмысленна. «Если они начнут испытания, мы, естественно, сделаем то же самое»,— заявил 31 октября 2025 года глава Совета безопасности России Сергей Шойгу. Если США и Россия возобновят испытания, Китай, который не провел столько испытаний, сколько его ядерные коллеги, сможет поступить так же. А если так поступит Китай, то и в Индии зазвучат призывы начать испытания своего оружия. Тогда и Пакистан не сможет остаться в стороне. Начнется новая фаза гонки ядерных вооружений с долгосрочными последствиями для человечества.

Путин распорядился проверить целесообразность испытаний ядерного оружия

Россия грозит новым ядерным оружием, США также хотят испытать свое оружие. Но в Москве не уверены, как далеко готов зайти американский президент Трамп.

В последнее время Путин стал активнее грозить ядерным потенциалом России. Он говорил также о новых типах оружия, таких как межконтинентальная ядерная ракета «Буревестник» и ядерная торпеда «Посейдон». Эти заявления вызвали меньше опасений за рубежом, чем предыдущие угрозы Кремля. Но в США президент Дональд Трамп заявил, не вдаваясь в подробности, что его страна проведет испытания ядерного оружия.

