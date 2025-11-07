Сенат США отклонил резолюцию о запрете ударов по Венесуэле

Сенат США заблокировал резолюцию, которая запретила бы Дональду Трампу наносить удары по Венесуэле без согласия Конгресса.

Как передает The New York Times (NYT), против принятия резолюции проголосовали 51 сенатор. Все они — представители Республиканской партии. Перед голосованием они заявили, что принятие такого решения преждевременно, так как президент США пока не подтверждал планы нанести удары по Венесуэле.

За ограничение полномочий Дональда Трампа проголосовали все сенаторы-демократы и два представителя Республиканской партии. Республиканец Рэнд Пол говорил, что наращивание войск в Карибском регионе ведет к «неминуемому участию в боевых действиях».

С начала сентября армия США наносит удары по судам вблизи берегов Венесуэлы, которые, как утверждает Дональд Трамп, перевозят наркотики. По информации NYT, администрация президента США разработала как минимум три варианта ведения войны на территории Венесуэлы. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом «все еще решает», применять ли военную силу.