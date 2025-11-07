Релиз игры GTA 6 перенесли на конец 2026 года

Американская видеоигровая компания Rockstar Games вновь перенесла релиз игры Grand Theft Auto VI (GTA 6). Теперь ее выход ожидается 19 ноября 2026 года.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете»,— написано в сообщении Rockstar Games.

Акции американского дистрибьютера компьютерных игр Take-Two, которому принадлежит Rockstar Games, упали на 10% после сообщений о переносе выхода GTA 6.

Сюжет GTA 6 построен на историях главных героев Джейсона и Люсии. Первый трейлер к игре вышел в декабре 2023 года, а релиз ожидался в 2025 году. В мае 2025-го компания сообщила о переносе выхода GTA 6 на май 2026 года. Предыдущая GTA 5 вышла в 2013 году.