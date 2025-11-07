Shaman, «Идеальный развод» и матч «Сочи — Ростов»

В предстоящие выходные жители и гости Сочи смогут посетить спектакли и кинопремьеры. Кроме того, можно сходить на автобусные экскурсии по горным курортам или поболеть за любимую команду на стадионе «Фишт». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

7 ноября, в 21:00 состоится концерт группы «Горный воздух». В программе будут представлены как ранее изданные композиции коллектива, так и новые материалы из альбома, находящегося в работе.

Стоимость — от 500 рублей (18+)

8 ноября, в 19:00 на площадке Red Arena в Эстосадке Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) представит сольную программу, в которую вошли песни «Я русский», «Встанем», «Ты моя». Как указано в аннотации к концерту, артист обладает вокальным диапазоном в 5 октав. Суммарное количество прослушиваний его треков на цифровых платформах превышает 1 млрд. Годовой концертный график певца составляет более 100 выступлений.

Стоимость — от 2500 тыс. (6+)

Вверх

Какие спектакли посетить

7 ноября, в 19:00 в Зимнем театре Сочи состоится премьера комедийного спектакля «Идеальный развод». Постановка представляет историю крупного бизнесмена, разрабатывающего сложную схему сохранения активов при бракоразводном процессе. Идеальный финансовый план сталкивается с непредвиденными обстоятельствами из-за ошибки помощника, что приводит к каскаду комических ситуаций. В основе сюжета — противостояние прагматичного расчета и личных чувств, где ключевым вопросом становится выбор между материальными ценностями и эмоциональными привязанностями.

В составе исполнителей заявлены Дмитрий Мухамадеев, Алена Савастова, Дарья Повереннова, Елена Корикова и другие актеры. Автор литературной основы — Алексей Щеглов, режиссером-постановщиком выступил Владимир Виноградов. Театральная антреприза рассчитана на 120 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

7 ноября, в 19:00 состоится иммерсивная экскурсия «Тайны Сочи» в формате спектакля-променада. Мероприятие представляет собой синтез театрального искусства и экскурсионной деятельности, где исторические локации города становятся элементами сценического пространства. Проект реализуется с применением современных event-технологий и интерактивных форматов подачи материала.

Маршрут включает ключевые точки центральной части Сочи: Театральную улицу, Приморский парк, Морской переулок, Курортный проспект и Навагинский форт.

Продолжительность мероприятия составляет 85 минут. Старт назначен у главного входа в Зимний театр со стороны Театральной улицы.

Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)

Вверх

Что смотреть в кино

В сочинских кинотеатрах City Stars в Адлере и Олимпийском парке, а также в «Кино Море Молл» начинаются показы фантастического боевика «Разрушитель миров» с Миллой Йовович и Люком Эвансом в главных ролях. Режиссером проекта выступил Брэд Андерсон, известный по работам в жанре психологического триллера и научной фантастики.

Сюжет картины разворачивается вокруг отца и дочери, скрывающихся на отдаленном острове после вторжения существ из параллельного измерения. По мере развития событий герои понимают, что безопасных убежищ на планете больше не осталось, и вынуждены вступить в борьбу за выживание.

Стоимость билета — от 640 руб. (16+)

В прокате также выходит российский психологический триллер «Голосовой помощник» режиссера Олега Витвицкого. Фильм исследует тему взаимодействия человека с технологиями в условиях изолированного пространства. Сюжетная линия выстроена вокруг группы бывших однокурсников, оказавшихся в ситуации вынужденного противостояния с системой умного дома, обладающей информацией об их прошлом.

В центральных ролях — Полина Федина, Борис Дергачев и Илья Антоненко.

Стоимость билета — от 550 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

С 7 по 9 ноября в Сочи предлагаются комплексные автобусные экскурсии по знаковым местам горного кластера. Маршрут «3 в 1» охватывает основные курортные зоны: Красную Поляну, «Роза Хутор» и ГТЦ «Газпром», завершаясь посещением Олимпийского парка.

Программа экскурсии позволяет познакомиться с инфраструктурой горных курортов, созданных к зимней Олимпиаде 2014 года. По маршруту запланированы остановки в Ахштырской теснине и ущелье Ахцу, где открываются панорамные виды на горные ландшафты.

Стоимость экскурсии — от 1000 руб. (0+)

В выходные дни в поселке Кудепста организуются конные прогулки с профессиональными инструкторами. Маршрут проходит через лесные территории с выходом к горной реке Кудепсте. Продолжительность базовой программы составляет 60 минут, с отправлением групп в 10:00, 14:00 и 16:00.

Стоимость — от 3000 руб. (0+)

8 ноября, в 19:00 на стадионе «Фишт» пройдет футбольный матч между командами «Сочи» и «Ростов».

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

Вверх